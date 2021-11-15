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Общество15 ноября 2021 12:20

В ночь на вторник на севере Томской области ударят 30-градусные морозы

В Томске будет намного теплее, но без слякоти
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
До середины ноября в Томске продолжается слякотная погода...

До середины ноября в Томске продолжается слякотная погода...

Фото: Игорь Тюрин

Из Арктики на север Томской области движется холодный фронт с трескучими зимними морозами, об этом сообщают местные синоптики.

По словам начальника отдела метеорологии областного Гидрометцентра Светланы Рюхтиной, информирует РИА Томск, в северных районах региона 16 ноября столбик термометра может упасть до 30 градусов холода. В самом Томске наконец-то установятся десятиградусные морозы, завершая период оттепели и слякоти. Днем в областном центре будет немного теплее.

Специалисты ожидают, что настоящие зимние холода продлятся до 25 ноября.