Томский фонд «Обыкновенное чудо» просит перевести мили, чтобы помочь детям с инвалидностью

В Томской области сложились добрые традиции благотворительности для больных детей. Фото: сайт авиакомпании S7 Airlines

Совместный с авиакомпанией S7 Airlines проект томского фонда «Обыкновенное чудо» позволяет семьям с детьми-инвалидами из Томской области пользоваться благотворительными милями для перелета к месту лечения ребят, об этом 15 ноября рассказала пресс-служба фонда.

По словам Светланы Григорьевой, президента фонда «Обыкновенное чудо», за минувший год из-за пандемии короновируса люди стали меньше летать по стране и миру. И копилка миль фонда начала стремительно пустеть. Поэтому сейчас фонд «Обыкновенное чудо» обращается ко всем с призывом помочь ребятам – перевести мили.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день около 900 семей стали участниками программы. Проект стал возможен благодаря пассажирам авиакомпании – участникам программы лояльности S7 Priority, которые перечисляют для детей из Томской области благотворительные мили.

Стоит напомнить, что за шесть лет сотрудничества больным детям было передано более 60 млн миль - это свыше 50 млн рублей.