Сотрудница томской библиотеки имени Пушкина стала лучшим молодым библиотекарем года

Почувствовала себя VIP-персоной - ощущения приятные, – написала в соцсетях томичка Анна Безменова, «Лучший молодой библиотекарь 2021 года». Фото: из социальной сети

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2021». Заведующая сектором научно-исследовательской работы научно-методического отдела «Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина» Анна Безменова удостоена звания «Лучший молодой библиотекарь года», сообщила обладминистрация.

«На всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2021» поступили заявки из 56 регионов России. В шорт-лист вошли 33 специалиста общедоступных библиотек и 10 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования», - говорится в сообщении.

В министерстве культуры России отметили, что в этом году к участию в конкурсе были впервые приглашены специалисты из библиотек регионального уровня, что позволило организаторам увидеть и оценить больше библиотечных практик.

Церемония награждения состоялась в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Лучшим библиотекарем 2021 года признан Владимир Головачев, заведующий Детской библиотекой государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Западного административного округа», Москва.

Томичка Анна Безменова свою победу в конкурсе в социальных сетях прокомментировала так - "Библиотечный «Оскар» мой!"

Анна также рассказала, что помимо денежного поощрения, ее пригласили в Питер, проживание и перелет были включены.