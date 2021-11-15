В Бакчарском районе Томской области в ДТП погибла пассажир опрокинувшейся иномарки

Малолитражка Hyundai Getz съехала с проезжей части и опрокинулась. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Иномарка Hyundai Getz опрокинулась 14 ноября на трассе Каргала – Бакчар, погибла 21-летняя девушка-пассажир, еще одна пассажир – женщина 45 лет – пострадала и находится сейчас в больнице, сообщили в полиции региона.

«14 ноября около 06 часов 50 минут на 76 километре автодороги Каргала - Бакчар, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Getz, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части и опрокидывание транспортного средства», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В салоне иномарки в момент аварии находились две женщины, одна из них - 21-летняя девушка-пассажир погибла, другая - 45-летняя женщина-пассажир доставлена в больницу.

В полиции особо подчеркивают, что права управления транспортными средствами молодой человек, находившийся за рулем авто, не имеет.