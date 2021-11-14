Скользкая дорога стала причиной ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Учебной в Томске

На Ленина-Учебной не смогли разъехаться легковой автомобиль и пассажирский автобус. В ДТП пострадали машины. Водители в соцсетях сетуют на отсутствие обработки проезжей части в районе проспекта им. Ленина. Фото: социальные сети.

Автомобильная пробка образовалась в Томске из-за ДТП на пересечении пр. Ленина – ул. Учебной, участниками которого стала легковушка и маршртный автобус, сообщают в соцсетях томичи. Человеческих жертв, к счастью, нет.

В комментариях люди сетуют на гололедные явления на дорогах (в том числе в центре города), которые не посыпаны песком, несмотря на послеполуденное время.

Меж тем, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер поручил коммунальным службам Томска в выходные дни усилить работу в местах движения пешеходов: на переходах, остановках, тротуарах, общественных пространствах, сообщила 12 ноября пресс-служба горадминистрации.

«В связи с погодными условиями на улично-дорожной сети Томска образуется наледь. Подрядным организациям районов и муниципальному предприятию необходимо максимально очистить пешеходные пространства от снега, льда и посыпать тротуары противогололедной смесью», - цитирует пресс-служба М. Ратнера.

В сообщении мэрии уточняется, что в субботу и воскресенье в Томске работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети будут проводиться на 140 участках. Это улицы первой, второй и третьей категории, внутриквартальные проезды, территории остановочных комплексов, пешеходные переходы, лестничные спуски и тротуары. На дворовых территориях уборку снега осуществляют УК и ТСЖ – они же очищают кровли жилых домов от снежных навесов и наледи.

Добавляется, что коммунальщики будут приводить в порядок тротуары на участках пр. Мира, Комсомольский, Фрунзе, Ленина, ул. Московский тракт, Нахимова, Елизаровых, Красноармейская, Яковлева, в мкр. Академгородок, на ул. Енисейская, Елизаровых, Кулагина, Сибирской, К. Маркса, Курганской и других. По поводу очистки и обработки пр. Ленина в эти выходные мэрия не сообщала.