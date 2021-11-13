Видео задержания в Томске силовиками четверых подозреваемых в сбыте наркосредств

Полкило героина изъяли силовики у наркоторговцев в Томске. Обнаружить их было очень непросто: злоумышленники "шифровались" серьезно. Фото: сайт УМВД России по Томской области.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с силовиками отряда спецназа "Гром" регионального УМВД России организовали в областном центре мероприятия, в ходе которых было задержано четверо мужчин, подозреваемых в торговле героином. Изъято в общей сложности более 0,5 килограмма наркосредств. Об этом сообщила 13 ноября пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Оперативниками УНК УМВД России по Томской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей областного центра в возрасте от 24 до 47 лет, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств», - сказано в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, незаконную деятельность задержанные вели с июля по ноябрь 2021 года, распространяя опасный «товар» из рук в руки. Злоумышленники строго соблюдали меры конспирации, используя специальную терминологию, исключающую слова «наркотики» и «героин».

- Сотрудниками полиции во время обысков было изъято у подозреваемых свыше полукилограмма запрещенных наркотических средств - героина, карфентанила, веществ синтетического происхождения, - добавили в управлении. - Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ.

В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.