В Стрежевом в суд направлено уголовное дело об умышленном поджоге офисного здания

Материалы уголовного дела о поджоге двухэтажного здания направлены в Стрежевской городской суд для рассмотрения по существу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Стрежевой Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в поджоге офисного здания; мужчина пытался вынести ценные вещи из деревянного помещения, а затем поджег его, сообщили в полиции региона.

«Следователями следственного отдела МО "Стрежевской" окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в поджоге», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По версии следователей, житель Стрежевого в августе 2021 года через открытую форточку сумел проникнуть в деревянное двухэтажное офисное здание. Его целью было хищение имущества из офисных помещений, однако, внутри ничего ценного мужчина не обнаружил. Далее в надежде скрыть следы своего пребывания, несостоявшийся воришка поджег мебель. Сам же выпрыгнул из окна и скрылся.

В результате действий злоумышленника собственникам здания был причинен ущерб в размере более 6,5 млн рублей. На сегодняшний день ущерб частично возмещен.