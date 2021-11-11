Полицейские задержали томича, который напал на водителя такси с ножом

Недовольный пассажир начал конфликтовать, а потом и вовсе достал из кармана своей одежды предмет, похожий на нож, и потребовал от водителя отдать всю выручку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске 22-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции за то, что напал на водителя такси с ножом. Сейчас он заключен под стражу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение от водителя службы такси, 1999 года рождения, о том, что клиент, угрожая предметом похожим на нож, похитил у него денежные средства и скрылся», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ночное время потерпевший через мобильное приложение получил заказ на поездку из Томска в город Северск. Так как Северск является закрытым городом, в начале поездки таксист предупредил пассажира, что сможет довезти его только до КПП. Мужчина согласился. Однако в пути следования клиент стал требовать завершения поездки именно в закрытом городе.

Далее недовольный пассажир начал конфликтовать, а потом и вовсе достал из кармана своей одежды предмет, похожий на нож, и потребовал от водителя отдать всю выручку. Потерпевший остановил автомобиль и выбежал на улицу, а злоумышленник, забрав 1500 рублей, спешно покинул место происшествия.

В полиции отметили, что сотрудники уголовного розыска в течение суток установили и задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. При личном досмотре гражданина полицейские изъяли у него связку с ключами, на которой висело и орудие совершения преступления.

На данный момент молодого человека заключили под стражу. Также возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».