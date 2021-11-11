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Общество11 ноября 2021 6:31

Офтальмологи из СибГМУ достали из глаза томича кусок проволоки

Мужчина работал с металлом без защитных очков
Ксения Высотина
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Проволока прошла через плоскую часть цилиарного тела, не повредив ни одной структуры глаза.

Проволока прошла через плоскую часть цилиарного тела, не повредив ни одной структуры глаза.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в СибГМУ врачи достали из глаза мужчины 1.5 см кусочек проволоки. Томич работал с металлом без защитных очков, сообщает пресс-служба университета.

«В кабинет неотложной офтальмологической помощи СибГМУ обратился пациент с проволокой в глазу – мужчина работал с металлом без защитных очков на близком расстоянии», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что длина кусочка проволоки, извлеченного из глаза пациента, составила 1,5 см. Из них только 3 мм было снаружи, остальное – внутри глаза. Напомним, что диаметр глаза взрослого человека примерно 2,4 см.

Заведующая офтальмологической клиникой СибГМУ и врач-офтальмолог Яна Мартусевич сказала, что проволока прошла через плоскую часть цилиарного тела, не повредив ни одной структуры глаза, также она отметила, что пациент вовремя обратился за медицинской помощью.

- Мастерство наших врачей позволило спасти орган зрения. Проволоку извлекли пинцетом, швы и госпитализация не понадобились. Хотелось бы напомнить всем о том, как важно защищать глаза при технических работах и соблюдать меры безопасности, - прокомментировал врач.

Добавим, что офтальмологическая клиника СибГМУ является ведущим отделением региона и оказывает высококвалифицированную комплексную лечебно-диагностическую, консультативную, неотложную помощь больным офтальмологического профиля.