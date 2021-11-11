Иск против введения QR-кодов был принят томским судом

Петицию против введения в регионе QR-кодов подписали 600 томичей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томский суд принял иск томичей, выступающих против электронных кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавирусной инфекции. Досудебная проверка назначена на 23 ноября, сообщила юрист и составитель иска Елена Волосожар в своем telegram-канале.

«Иск принят к производству. Можно отдавать мне собранные подписи, я составлю заявление о присоединении к иску и направлю все в суд. Досудебная подготовка по делу назначена на 23 ноября на 9 утра», - говорится в ее сообщении.

По данным на вторник, 9 ноября, петицию против введения в регионе QR-кодов подписали 600 томичей. Подписи собирали с 1 по 3 ноября.

Также напомним, что предложение о подаче коллективного иска Елена Волосожар опубликовала на своей странице в интернете, и на него откликнулись многие жители области.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в Томской области уже начали проверять наличие QR-кода при посещении торговых центров, театров, общепитов.