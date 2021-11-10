Суд на севере Томской области оштрафовал молодого человека, который не захотел пойти на военную службу

Не все молодые люди хотят служить в российской армии.. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области Каргасокский районный суд признал 21-летнего жителя районного центра виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщает пресс-служба прокуратура региона.

«В судебном заседании установлено, что в апреле 2021 года молодой человек решением призывной комиссии военного комиссариата Каргасокского района Томской области призван на военную службу, о чем он был лично уведомлен. Однако в назначенную для отбытия на службу дату не явился без уважительных причин, в этот день употреблял спиртные напитки с друзьями», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что свою вину в инкриминированном деянии подсудимый признал полностью.

Заметим, что суд приговорил виновного к штрафу в размере 15 тысяч рублей.