В Томской области отремонтируют дороги с интерактивной дорожной карты ОНФ

Комплексные работы проведены на участках улиц Яковлева, Красноармейской, Ломоносова, Социалистической, Бела Куна и проспекта Ленина, которые вошли в «народный рейтинг» топ-20 убитых дорог на карте дорожного проекта ОНФ. Фото: Ксения Высотина

В Томской области продолжают ремонтировать дороги с интерактивной дорожной карты ОНФ. Помимо этого, в план-2022 включены объекты, нанесенные на «Карту убитых дорог», сообщает пресс-служба областной администрации.

«Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжает ремонтировать проблемные участки дорог, отмеченные жителями на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в 2021 году в Томске в список нацпроекта вошли сразу шесть объектов, за которые томичи отдали больше всего голосов на интерактивной карте Общероссийского народного фронта. Отмечается, что комплексные работы проведены на участках улиц Яковлева, Красноармейской, Ломоносова, Социалистической, Бела Куна и проспекта Ленина, которые вошли в «народный рейтинг» топ-20 убитых дорог на карте дорожного проекта ОНФ.

Помимо этого, в план-2022 также включены объекты, нанесенные на «Карту убитых дорог»: участки улиц Баумана, Ивановского, Высоцкого, Карла Маркса, Бирюкова, Беринга, Сибирской.

Администрация региона добавила, что за период реализации национального проекта с участием неравнодушных томичей в областном центре отремонтированы: улицы Киевская, Карташова, Учебная, Большая Подгорная, 79-й Гв. Дивизии, Пушкина, Пролетарская, Елизаровых, пр. Кирова, Комсомольский и Мира, Иркутский и Московский тракты и многие другие, в Северске: улицы Сосновая, Ленина, Калинина, Парковая, а также участки региональных трасс: Томск Мариинск, Каргала Бакчар.

Напомним, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на участие граждан в улучшении качества дорог. Главные задачи — ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.