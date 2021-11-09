Почти 27 тыс. томичей поставили прививки от COVID-19 за нерабочую неделю

С 1 по 7 ноября, в мобильных пунктах и кабинетах вакцинации поликлиник прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 26 467 человек. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за нерабочую неделю поставили прививки от коронавирусной инфекции более 26 тыс. человек. Всего в регионе прошли вакцинацию более 350 тыс. жителей, сообщает облздрав в своем telegram-канале.

«В нерабочую неделю, с 1 по 7 ноября, в мобильных пунктах и кабинетах вакцинации поликлиник прививки от новой коронавирусной инфекции поставили 26 467 человек», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что в Томской области первичную вакцинацию прошли 385 610 человек, полностью завершили иммунизацию 331 586 человек. Среди пожилых старше 60 лет привиты 117 568 человек, из них 10 586 человек – старше 80 лет. За всю прививочную кампанию в Томскую область поступило 478 321 доз вакцины от СOVID-19.

Также отмечается, что в городе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Поставить прививку от коронавируса можно в отделах МФЦ «Мои документы», в областной библиотеке им. Пушкина, в медико-санитарной части №2.

Напомним, чтобы сделать прививку в поликлинике, необходимо предварительно записаться одним из способов: через регистратуру медорганизации, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.