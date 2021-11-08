В Зырянском районе Томской области за незаконную рубку 37 берез задержан местный житель

Сотрудники лесничества остановили руку "черного лесоруба"! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Зырянском районе Томской области за незаконную рубку берез задержан мужчина, сообщает сайт департамента лесного хозяйства региона.

Специалисты информируют о том, что 2 ноября сотрудниками Зырянского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» задержан гражданин, осуществлявший незаконную рубку древесины породы береза на территории данного лесничества. На момент задержания гражданином было незаконно спилено 37 деревьев.

Сайт департамента сообщает, что объем незаконной рубки составил 57 куб. м. Ущерб лесному фонду оценен в 255 тыс. рублей.

Отмечается, что у задержанного гражданина изъята бензопила, трактор с телегой. Возбуждено уголовное дело.