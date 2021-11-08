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Происшествия8 ноября 2021 15:34

В Томске суд рассматривает уголовное дело мужчины, который избил до смерти своего знакомого

До трагедии они вместе долго распивали алкоголь в квартире покойного
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Алкоголь часто приводит собутыльников к ссорам и трагедиям!

Алкоголь часто приводит собутыльников к ссорам и трагедиям!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины без определенного места жительства, которого обвиняют в причинении своему приятелю тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства публикует версию следствия. Летом текущего года приятель обвиняемого пустил его пожить к себе в квартиру, где они длительное время вместе пили алкоголь. В ходе очередного распития спиртного между ними возник конфликт из-за того, что хозяин квартиры оскорбительно высказался в адрес гостя. Обвиняемый, обидевшись на слова мужчины, нанес ему множественные удары руками по голове и телу, от которых тот умер спустя непродолжительное время.

Специалисты отмечают, что уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Томска.