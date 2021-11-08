Первые экопункты по приему вторсырья открываются 9 ноября в Томске и Северске

Экопункты в Томской области не будут баловать население ценами. Фото: сайт компании «Седьмой лепесток» - пункт в Воронеже

Во вторник, 9 ноября, в 10 часов утра экопункт приема вторсырья «Седьмой лепесток» откроется в «закрытом городе» Северске (ул. Первомайская, 5), а в 14 часов начнет работу в областном центре (ул. Красноармейская, 120), напоминает интернет-портал администрации региона.

Пресс-служба администрации Томской области отмечает, что экопункты будут принимать от населения полимеры, макулатуру и другие вторично-материальные ресурсы для дальнейшей переработки. За сдачу вторсырья жители региона будут получать дополнительный доход – от 3 до 10 рублей за килограмм.

Напомним, что проект реализуется в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

Всего на территории Томска, Северска и Томского района планируется открыть 30 экопунктов. До конца года компания «Седьмой лепесток» намерена открыть еще 7 таких «точек».

Заметим, что собранные в регионе отходы будут отправлять на заводы по сортировке и переработке в Северск, Новосибирск, Челябинск и другие города.