Томич в ходе бытовой ссоры нанес своей супруге 15 ножевых ранений

За содеянное суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы. Однако, приговоренный к тюремному сроку томич, не согласился с назначенным наказанием, сославшись на долгий срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 42-летний житель из-за ссоры со совей женой нанес ей 15 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

«В апреле 2021 года мужчина в ходе ссоры со своей супругой толкнул ее на пол, после чего нанес более 15 ножевых ранений в область головы и шеи потерпевшей. От полученных телесных повреждений, повлекших острую кровопотерю, женщина скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что за содеянное суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы. Однако, приговоренный к тюремному сроку томич, не согласился с назначенным наказанием, сославшись на долгий срок.

Но все же, старший прокурор, проанализировав обстоятельства совершения преступления, показания обвиняемого и свидетелей, мотивированно опровергла версию о неподобающем поведении убитой. Обратив внимание на данные о личности осужденного, который не работал, злоупотреблял спиртным, отрицательно характеризовался по месту жительства, убедила судебную коллегию областного суда в справедливости назначенного наказания.

По итогу апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, осужденный приступил к отбытию наказания.