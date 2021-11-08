В селе Новоархангельское в пожаре погибли коровы и задохнулись куры

Общая площадь пожара 209 кв. м. Фото: пресс-служба МЧС по Томской области.

В Томской области в селе Новоархангельское в ночь с 7 на 8 ноября в пожаре погибли коровы и задохнулись куры. В результате возгорания также обрушилась крыша бани и сгорел крытый двор, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки, угроза дому. В результате пожара сгорела и обрушилась крыша бани, обгорели стены внутри и снаружи по всей площади. Сгорел крытый двор. Общая площадь пожара 209 кв. м», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о возгорании надворной постройки поступило в 03.58. Также отметили, что в пожаре погибли коровы и куры.

В ликвидации пожара были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Пожар был локализован в 06.00, а ликвидирован в 07.26.