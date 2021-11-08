Минимальный продуктовый набор в Томской области в сентябре 2021 года подорожал почти на 8%

В Томскстатесообщили, что в сентябре самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по регионам Сибири сложилась в Красноярском крае (5 578 рублей, рост к декабрю — 10,7 %), а самая низкая — в Омской области (4 236 рублей, +7,9 %). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость минимального продуктового набора в Томской области в сентябре 2021 года составила почти 4 640 рублей в расчете на месяц. Это на 7,9 % больше в сравнении с данными декабря 2020 года, сообщает Томскстат.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в сентябре 2021 года в Томской области составила 4639.91 рублей в расчете на месяц и по сравнению с августом 2021 года снизилась на 3.6%, а вот к декабрю 2020 года возросла на 7.9%», - говорится в сообщении.

В службе статистике также отметили, что индекс потребительских цен в Томске в сентябре по отношению к августу составил 100,1%. Цены сильнее всего выросли на свежие огурцы и помидоры, апельсины и соки, подешевели за сентябрь свекла, морковь, белокочанная капуста, яблоки, репчатый лук, виноград.

В этом же докладе Томскстата «Об основных экономических и социальных показателях» говорится, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в августе 2021 года в Томской области составила 45699.6 рублей и по сравнению с августом 2020 года увеличилась на 0.4%.