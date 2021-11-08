В Томске за кражу мобильных телефонов осужден житель Новосибирска

Дважды гость из Новосибирска сумел проникнуть в томские павильоны сотовой связи. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Новосибирска осужден в Томске за кражи из павильонов мобильной связи, мужчина похитил 33 сотовых телефона, сообщает прокуратура Томской области.

«Октябрьский районный суд признал 42-летнего жителя Новосибирска виновным в совершении преступлений по статье – кража», - говорится в сообщении.

Ранее судимый мужчина в апреле 2017 года сумел проделать проем в кровле павильона мобильной связи, проник в помещение и похитил оттуда 29 мобильных телефонов, ноутбук, а также различные аксессуары. Сумма ущерба составила около 390 тысяч рублей.

На месте преступления его задержали сотрудники частного охранного предприятия.

Пока шло разбирательство, житель Новосибирска предпринял еще одну попытку кражи. В мае 2017 года он проник в другой торговый павильон, откуда похитил 4 мобильных телефона и аксессуары к ним на общую сумму свыше 28 тысяч рублей.

С места преступления скрылся.

Приговор суда - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, уточнили в прокуратуре.