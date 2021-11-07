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Происшествия7 ноября 2021 12:14

Женщина-водитель иномарки погибла в ДТП на трассе Томск-Мариинск

На месте дорожного инцидента работает полиция
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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В ДТП на трассе Томск-Мариинск есть человеческая жертва: на месте аварии погибла женщина 38 лет. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

В ДТП на трассе Томск-Мариинск есть человеческая жертва: на месте аварии погибла женщина 38 лет. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

Как мы сообщали ранее, 7 ноября 2021 года на 40 километре автомобильной дороги Томск-Мариинск было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По информации поисково-спасательной службы региона, в ДТП пострадали 10-летний ребенок и двое мужчин. По данным полиции, еще одна участница аварии погибла на месте дорожного инцидента.

- По предварительным данным, 38 летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла" и двигаясь в Томск, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем "Тойота Камри", за рулем которого находился мужчина-водитель. В результате 38 летняя водитель «Тойота Королла» погибла на месте, 10 летний мальчик-пассажир автомобиля "Тойота Королла», а также мужчина-водитель и мужчина пассажир автомобиля "Тойота Камри" с травмами были доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в управлении МВД России по Томской области.

Добавим, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.