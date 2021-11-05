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Общество5 ноября 2021 16:00

В ходе профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудниками ГИБДД выявлено 130 нарушений правил дорожного движения

32 нарушения допустили пешеходы
Ксения Высотина
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Правил дорожного движения, из них 32 нарушения допустили пешеходы, 11 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам

Правил дорожного движения, из них 32 нарушения допустили пешеходы, 11 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске прошло профилактического мероприятия «Пешеход», на котором сотрудникам ГИБДД удалось выявить 130 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе мероприятия, сотрудниками ГИБДД выявлено 130 нарушений Правил дорожного движения, из них 32 нарушения допустили пешеходы, 11 водителей привлечены к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что кроме выявления и пресечения нарушений участниками дорожного движения, автоинспекторы проводили с ними разъяснительные беседы. Особое внимание пешеходов, в том числе детей, обращалось на необходимость ношения световозвращающих элементов, делающих их «заметнее» для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Также Госавтоинспекция предупреждает, игнорирование правил дорожного движения может повлечь тяжкие последствия.