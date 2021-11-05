В Томской области полиция ищет 16-летнего подростка

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение молодого человека, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 или 102 (с мобильного). Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в с. Большая Галка Бакчарского района пропал несовершеннолетний подросток. Галичанин Сергей ушел из дома 5 ноября и не вернулся, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть ОМВД России по Бакчарскрму району поступило сообщение о том, что 5 ноября 2021 года около 08 часов 00 минут ушел из дома по улице Береговой в селе Большая Галка Бакчарского района и до настоящего времени не вернулся Галичанин Сергей, 2005 года рождения.

Уточняются приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые. Татуировка на левой руке, между большим и указательным пальцем, в виде снежинки.

Сергей был одет в куртку серо-черную с капюшоном, спортивные брюки черного цвета, шапка спортивная черная с помпоном, кроссовки темно-серые.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение молодого человека, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 или 102 (с мобильного).