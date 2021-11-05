Водитель автобуса в Томске оштрафован на тысячу рублей за проезд на красный сигнал светофора

Штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей. За аналогичный проступок в течение 12 месяцев аннулируют права. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске задержан водитель маршрутного автобуса, который двигался на запрещающий сигнал светофора. Видео инцидента попало в сеть, сообщает полиция региона.

«Накануне в сети Интернет очевидцами была опубликована видеозапись с регистратора автомобиля, на которой видно, как маршрутный автобус, при подъезде к остановочному комплексу на улице Пушкина в городе Томске, двигался на запрещающий сигнал светофора», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции установили личность водителя «маршрутки». В отношении мужчины, управлявшего автобусом, составлен административный материал Кодекса об административных правонарушениях РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Штраф за данное нарушение составляет 1000 рублей.

В ГИБДД подчеркивают, проезд на запрещающий сигнал светофора является одним из аварийно-опасных нарушений Правил дорожного движения.

Если вы стали очевидцем подобного факта, то зафиксированные с помощью камеры мобильного телефона или видеорегистратора нарушения ПДД можно разместить на официальном сайте Госавтоинспекции для рассмотрения сотрудниками.