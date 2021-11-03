В Томской области по губернаторской программе в этом году специалисты привели в порядок 85 км местных дорог

Постепенно в Томской области приводятся в нормативное состояние местные дороги... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году 20 муниципалитетов Томской области отремонтировали 85 км местных дорог по губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам замгубернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, за 6 лет реализации программы ежегодно из бюджета региона Сергей Жвачкин выделяет более полумиллиарда рублей. За это время муниципалитеты привели в нормативное состояние почти 720 километров местных автомобильных дорог. Объем финансирования с 2016 года губернаторской программы превысил 3,3 миллиарда рублей.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что общий бюджет губернаторской программы «Дороги» в 2021 году с учетом софинансирования муниципальных образований составил 634 млн рублей. Из этой суммы 500 млн рублей выделено областным бюджетом.

Больше всего километров трасс привели в порядок за счет этих денег Чаинский район (13,18 км), Кожевниковский район (10,02 км) и Томский (8,6 км).