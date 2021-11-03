Компьютерный томограф для онко- и кардиобольных появился в Томске

Пока это единственный компьютерный томограф в Томской области с таким функционалом. Фото: Департамент Здравоохранения

Многофункциональный компьютерный томограф с профильными опциями для онко- и кардиобольных проявился в Томске. Техника стоимостью 39 миллионов рублей приобретена за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Диагностику на спиральном компьютерном томографе Philips Incisive CT уже прошли первые пациенты Томского областного онкодиспансера», - говорится в сообщении.

- Сегодня это единственный компьютерный томограф в Томской области с таким функционалом, — уточнил главный врач онкодиспансера Максим Грищенко.

По словам главврача, новый аппарат делает 128 срезов для полноценного исследования против 64.

Томограф выполняет все контрастные исследования любой области в организме человека: автоматическое выявление очаговой патологии легких, печени, в том числе с возможностью сегментирования долей для планирования хирургического вмешательства, а также автоматическое наблюдение пациентов в динамике.