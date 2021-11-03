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Общество3 ноября 2021 4:07

Морозно и ветрено будет в Томской области 3 ноября

Местами похолодает до – 22 градусов
Елена Андреева
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В течение дня в Томской области возможен снег, предупреждают синоптики.

В течение дня в Томской области возможен снег, предупреждают синоптики.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переменная облачность с прояснениями ожидается в Томской области 3 ноября, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем местами возможен небольшой снег, в отдельных районах изморозь», - говорится в сообщении синоптиков.

Ветер северный 3-8 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.

Температура воздуха ночью -16…-21°С, при прояснениях -22…-27°С.

Температура днем -12…-17°С, местами до -22°С.

На дорогах местами гололедица.