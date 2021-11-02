На 84 –м году жизни скончался экс-спикер облдумы Томска Борис Мальцев

Собрание Думы начали с минуты молчания. Фото: duma.tomsk.ru

Во вторник, 2 ноября, стало известно о смерти бывшего спикера томской облдумы Бориса Мальцева. Он возглавлял парламент с 1994 по 2011 годы, сообщил депутат Законодательной думы Томской области Владимир Резников в своем telegram-канале.

«Ушел из жизни Борис Алексеевич Мальцев... Человек ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Настоящий профессионал с горячим сердцем, неизбывной любовью к своему краю», - говорится в сообщении.

В telegram-канале спикера Акатаева также появилось сообщение о том, что собрание Думы начали с минуты молчания.

- Без преувеличения его можно назвать основателем парламентаризма в Томской области. Горжусь, что мне довелось с ним работать в областной Думе. Я по праву считаю его своим учителем, - прокомментировал Акатаев.

Добавим, что Борис Алексеевич Мальцев был избран депутатом и председателем областной думы в 1994 году. Он возглавлял парламент четыре созыва подряд, с 1994 по 2011 годы.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Бориса Алексеевича.