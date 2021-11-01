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Происшествия1 ноября 2021 16:43

В лесу села Молчаново в Томской области обнаружено тело мужчины

Следователи возбудили уголовное дело
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Очередное уголовное дело по факту смерти возбуждено следователями в Томской области...

Очередное уголовное дело по факту смерти возбуждено следователями в Томской области...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве в селе Молчаново Молчановского района региона тела мужчины 1962 года рождения, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют о том, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления – причинение смерти по неосторожности.

Отмечается, что следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.