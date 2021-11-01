В лесу села Молчаново в Томской области обнаружено тело мужчины

Очередное уголовное дело по факту смерти возбуждено следователями в Томской области... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве в селе Молчаново Молчановского района региона тела мужчины 1962 года рождения, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют о том, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления – причинение смерти по неосторожности.

Отмечается, что следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.