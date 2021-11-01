Томич получил условный срок за то, что пинал чужие автомобили

Мужчина даже повредил дверь одного из автомобилей, чем причинил потерпевшему значительный ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный житель получил условный срок за то, что пинал чужие автомобили. Мужчина находился в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из хулиганских побуждений пинал автомобили, припаркованные возле дома», - говорится в сообщении.

В суде рассказали, что мужчина даже повредил дверь одного из автомобилей, чем причинил потерпевшему значительный ущерб.

На данный момент Советский районный суд приговорил правонарушителя к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком в год и шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.