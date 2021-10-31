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Общество31 октября 2021 13:07

В Ленинском районе Томска 1 ноября не будет холодной воды

Отключения затронут дома более чем на 25 улицах
Елена Андреева
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«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей запастись водой.

«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей запастись водой.

Фото: Ксения Высотина

На несколько часов без холодной воды останутся жители ряда домов в Ленинском районе Томска, сообщает «Томскводоканал».

«В связи с ремонтными работами по переврезке новой водопроводной полиэтиленовой линии будет ограничено холодное водоснабжение с 09:00 01.11.2021 до 01:00 02.11.2021», говорится в сообщении компании.

Воды не будет, в том числе, в домах в поселке Киргизка, в проезде Кольцевом, на улицах Смирнова, Мостовой и Северо-Каштачной.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть на сайте «Томскводоканала».