В Томской области зарегистрировано +231 новых случаев заражения

Сейчас в регионе 47 452 подтвержденных случаев. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 29 октября 2021 года, в Томской области выявлено 231 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 47 452 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 213 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,13. В коечном фонде свободно 20,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 39 849 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 163 пациентов скончались, 30 462 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 432 546 человек, 236 220 скончались, 7 302 515 выздоровели.