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Общество29 октября 2021 11:01

В Кировском районе Томска к Новому году «зажгут» новые ели и организуют 12 ледовых катков

На ул. Нахимова, 1а, к празднику установлена иллюминация на крупномерное дерево
Ксения Высотина
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В администрации Кировского района проводится работа по подготовке городской инфраструктуры к Новому году.

В администрации Кировского района проводится работа по подготовке городской инфраструктуры к Новому году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в Кировском районе на ул. Нахимова, 1а, установили иллюминацию на крупномерную ель. К Новому году она «зажжется» впервые, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Благодаря совместной работе администрации Кировского района, НИИ онкологии и предприятия «Горсети», впервые на ул. Нахимова, 1а к новогодним праздникам установлена иллюминация на крупномерную ель. Она вместе с 30-метровой елью в Буфф-Саду станут первыми предвестниками праздника в районе», - говорится в сообщении.

В мэрии также добавили, что в администрации Кировского района проводится работа по подготовке городской инфраструктуры к Новому году. Работа по оформлению зданий и прилегающих территорий ведется с предприятиями, организациями и объектами потребительского рынка в ежедневном режиме.

Отмечается, что уже завершена процедура аукциона на строительство зимнего городка по ул. Красноармейская, 122, подрядчик определен. Также на данной территории, как и в прошлом году, будет открыт каток с пунктом проката инвентаря.

В администрации также рассказали, что традиционно предприятие «Томское пиво» установит светодиодный фонтан, так полюбившийся томичам и гостям города. Также на территории Кировского района планируется организовать работу 12 ледовых катков.