В Томске на несколько часов закроют одну полосу движения транспорта на улице Красноармейской

Из-за ремонта трамвайного переезда для движения будет закрыта одна полоса на улице Красноармейской. Фото: Ксения Высотина

В Томске 30 октября будет ограничено движение автомобилей по улице Красноармейской в районе пересечения с дублером пр. Кирова. Для движения закроют одну полосу, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 00.00 до 23.30 субботы, 30 октября, движение автомобилей будет ограничено. Для движения будет закрыта одна полоса», - говорится в сообщении.

Причиной ограничения движения станут ремонтные работы трамвайного переезда на улице Красноармейской.

При этом уточняется, что общественный транспорт будет двигаться обычной схеме. Томичей-автомобилистов просят заранее выбирать для движения другие пути.