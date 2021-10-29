Иномарка опрокинулась, а затем врезалась в дерево на трассе Томск - Межениновка

Автомобиль направлялся в сторону Межениновки и врезался в дерево. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Автомобиль Ниссан Пульсар опрокинулся на автомобильной дороге Томск - Мирный – Межениновка, водитель получил травмы, сообщили в полиции региона.

«28 октября, около 17 часов 55 минут, на 19 километре дороги Томск - Мирный - Межениновка произошло дорожно - транспортное происшествие», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По предварительным пока данным, 41- летний мужчина, находившийся за рулем, съехал с проезжей части на правую обочину, посте чего машина опрокинулась, а затем врезалась в дерево.

В результате происшествия мужчина с травмами доставлен в больницу, уточнили в полиции.