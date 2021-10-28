Томичка оформила кредит и перевела аферистам 700 тысяч рублей

Мошенники сообщили томичке, от ее имени в банк подана заявка на кредит. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В полицию региона обратилась 58 – летняя томичка, заявившая о том, что у нее похищена крупная сумма денег, сообщили в УМВД по Томской области.

«В дежурную часть ОМВД по Кировскому району города Томска поступило заявление от местной жительницы, 1963 года рождения. Женщина заявила, что оформила кредит и передала деньги мошенникам», - говорится в сообщении.

Томичке позвонила незнакомая женщина, представилась сотрудником полиции, и сообщила, что мошенники подали заявку на кредит от имени жительницы Томска. Заявка якобы была одобрена банком.

Томичка решила лично разобраться в ситуации и направилась в банк, однако, по дороге в финансовое учреждение ей вновь позвонили. На этот раз звонил мужчина, который назвал себя сотрудником службы безопасности того банка, в который направлялась потерпевшая. Он предупредил, что за разглашение полученной информации женщину могут оштрафовать.

Далее злоумышленник сумел убедить женщину взять в банке кредит. Выполняя инструкции мошенников, томичка перевела более 700 тысяч рублей на указанные в ходе телефонных разговоров счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в число наиболее популярных схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, входит "кредит на ваше имя". В этом случае злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы "предотвратить это", жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на "резервный счет" для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.

По данным Банка России, количество хищений у клиентов банков во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.