В Томске 29 октября будет ограничено транспортное движение по ул. Рабочей

Движение автомобилей будет ограничено в пятницу, 29 октября, с 9 до 21 часа. Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу, 29 октября, будет ограничено транспортное движение по ул. Рабочей. В это время на месте будет проводить строительные работы ООО «Ремис» около здания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Движение автомобилей будет ограничено в пятницу, 29 октября, с 9 до 21 часа на участке ул. Рабочей от ул. Путейской до здания № 14 по ул. Рабочей», - говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что ООО «Ремис» будут работать около здания по ул. Рабочей, 14, восстанавливая подачу теплоснабжения.

Также в мэрии отметили, что до вечера субботы, 30 октября, они должны восстановить нарушенное благоустройство в месте проведения работ.