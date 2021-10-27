Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика27 октября 2021 17:06

Суд обязал мэрию Томска поставить на учет бесхозяйные коммунальные объекты

Удовлетворены судом 7 исков, направленных прокуратурой города
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Брошенные коммунальные объекты обретают хозяина в лице мэрии Томска...

Брошенные коммунальные объекты обретают хозяина в лице мэрии Томска...

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд удовлетворил 7 административных исков прокуратуры Томска о постановке на учет бесхозяйных объектов коммунального комплекса. Об этом сообщила 27 октября пресс-служба правоохранительного ведомства.

Проведенная прокуратурой г. Томска проверка соблюдения законодательства о муниципальной собственности показала, что в нарушение требований закона администрацией города не приняты меры к постановке на учет ряда бесхозяйных объектов коммунального комплекса, расположенных на территории областного центра.

Специалисты информируют, что в числе этих объектов без хозяина оказались водонапорная станция, сети водоснабжения, водоотведения, тепловые сети. Отмечается, что отсутствие собственника влечет невозможность надлежащего обслуживания соответствующих объектов.

Сайт прокуратуры сообщает, что в этой связи прокуратура г. Томска направила в суд семь административных исковых заявлений о понуждении администрации областного центра обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию права на недвижимое имущество, с заявлениями о постановке на учет бесхозяйных объектов. Иски были удовлетворены.