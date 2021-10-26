В Томском районе местный житель незаконно вырубил почти 100 деревьев

Мужчина развернул преступную деятельность на территории Тимирязевского лесничества, но попался. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Представитель департамента лесного хозяйства Томской области обратился в дежурную часть ОМВД России по Томскому району с сообщением о незаконной рубке деревьев на территории Тимирязевского лесничества. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления полиции.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что после полученного сигнала участковые уполномоченные полиции выехали на место происшествия и установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1992 года рождения.

По предварительным данным, сообщают специалисты, он совершил незаконную вырубку 95 сосен и двух елей, причинив своими действиями ущерб государству на общую сумму более 2,6 миллиона рублей.

Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело по данному факту. Подозреваемый задержан.