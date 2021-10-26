Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 17:04

В Томском районе местный житель незаконно вырубил почти 100 деревьев

Мужчина причинил ущерб лесничеству на сумму более 2,6 млн рублей
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина развернул преступную деятельность на территории Тимирязевского лесничества, но попался. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Мужчина развернул преступную деятельность на территории Тимирязевского лесничества, но попался. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Представитель департамента лесного хозяйства Томской области обратился в дежурную часть ОМВД России по Томскому району с сообщением о незаконной рубке деревьев на территории Тимирязевского лесничества. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления полиции.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что после полученного сигнала участковые уполномоченные полиции выехали на место происшествия и установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1992 года рождения.

По предварительным данным, сообщают специалисты, он совершил незаконную вырубку 95 сосен и двух елей, причинив своими действиями ущерб государству на общую сумму более 2,6 миллиона рублей.

Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело по данному факту. Подозреваемый задержан.