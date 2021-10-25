В Томске подрядчики завершили работы по ремонту дорог на средства, выделенные губернатором

В конце октября завершились ремонтные работы на дорогах и улицах Томска Фото: Ксения Высотина

23 октября подрядчик завершил укладку асфальтового покрытия дороги в Томске на ул. Короленко – от ул. Энергетиков до ул. Ново-Карьерный поселок, сообщил сайт мэрии областного центра. Таким образом, все ремонтные работы на нецентральных дорогах города в этом сезоне завершены.

«Напомним, в августе в рамках выездного совещания заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков сообщил, что губернатор принял решение выделить 12 млн рублей из резервного фонда на ремонт нецентральных дорог города», – говорится в сообщении.

Как информирует городской департамент дорожной деятельности и благоустройства, в список вошли участки 11 дорог второй и третьей категории: пер. Овражный, улицы Барнаульская, Красноярская, Крымская, Набережная озера, Энергетиков (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Короленко), Короленко (от ул. Энергетиков до ул. Ново-Карьерный пос.), Бородинская, И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Суворова), поселок Светлый, автодорога в поселок Штамово.

Отмечается, что всего в текущем году на ремонт дорог из городского бюджета выделено порядка 46 млн рублей. На средства этого года отремонтировали проезжую часть на 120 улицах Томска, из которых около 90 – дороги третьей категории. Там подрядчики провели ямочный ремонт, выполнили профилирование проезжей части гравием и щебнем.