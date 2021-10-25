Эксперты Tele2 выяснили на какие курорты летали томичи летом – 2021

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Томской области, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 80%.

Tele2 с помощью технологий big data изучил активность жителей Томской области, которые весной и летом летали отдыхать в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. За сезон отпусков томские путешественники проговорили в аэропортах почти 57 тысяч минут и израсходовали две тысячи Гб. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

По данным исследования, больше всего томских абонентов Tele2 приняли аэропорты Краснодара (30%), Сочи (29%) и Геленджика (15%). Чаще всего путешественники улетали на отдых рейсами с пересадкой в Москве (34%) и Новосибирске (33%). Напрямую из Томска на курорты отправились 20% туристов.

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Томской области, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 80%. С мая по конец августа томичи в общей сложности совершили в аэропортах больше 50 тысяч звонков. Общая продолжительность разговоров составила почти 57 тысяч минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали более 2 000 Гб – в два раза больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Всего с мая по конец августа в российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году стали июнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией. Значительная часть путешественников (39% от общего числа) вылетела из трех московских аэропортов, причем только 47% из них – это жители столицы. Остальные 53% – это абоненты из других регионов, которые, вероятно, путешествовали из домашних регионов с пересадкой в Москве.