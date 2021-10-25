Хозяина загоревшейся квартиры спасли пожарные в Верхнекетском районе Томской области

Двое мужчин в Томске и Асино получили термические ожоги на пожарах в воскресенье. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Пожарные спасли 42-летнего мужчину при тушении возгорания в его квартире в поселке Белый Яр Верхнекетского района, сообщает региональное управление МЧС.

«Пожарными был спасен хозяин квартиры (лежал на полу в коридоре) 1979 года рождения, не пострадал», - говорится в сообщении.

Возгорание в 4-квартирном жилом доме произошло вечером 24 октября. В однокомнатной квартире обгорел диван, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв.м. Причина устанавливается.

Еще один мужчина был спасен до прибытия пожарных в Асино. Там поздно вечером 24 октября загорелся частный жилой дом. По данным МЧС, в комнате обгорело кресло, закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 1 кв.м. Местными жителями спасен хозяин дома 1961 года рождения.

Мужчина получил ожоги нижних конечностей, госпитализирован в Асиновскую районную больницу. Как и в первом случае, причина пожара устанавливается.

При пожаре в Томске был спасен мужчина без определенного места жительства. 24 октября на улице Полины Осипенко, на первом этаже 5-этажного кирпичного жилого дома, загорелся мусор.

До прибытия пожарных местными жителями спасен мужчина, приблизительно 60 лет, без определенного места жительства (получил термические ожоги лица, верхних конечностей, живота, госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ).