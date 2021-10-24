Музыканты «Би-2» о переносе своего концерта в Томске: «Ковид забирает у нас лучшие QR-годы»

"Дорогие, берегите здоровье! С верой в будущее и в нормальные концерты, «Би-2», - написали артисты своим подписчикам «ВКонтакте». Фото: страница группы Би-2 "ВКонтакте"

Группа «Би-2» из-за распространения в Томске коронавирусной инфекции вынуждена перенести свой концерт на следующий год. Такую печальную для многих томских меломанов новость сообщили администраторы коллектива в соцсетях.

«Есть несколько невеселых…( )… новостей по ближайшим концертам Би-2: …концерт в Томске переносится на 12 апреля 2022 года - из-за ситуации с ковидом в регионе. Все билеты остаются действительными на новую дату, место проведения концерта прежнее. Если честно, начинают опускаться руки - мы всегда до последнего ищем варианты проведения каждого из наших концертов, но в случае с Томском… корона-обстоятельства оказались сильнее нас с вами. В текущей ситуации других вариантов, кроме переноса концертов, попросту нет. Короче, дорогие, берегите здоровье! С верой в будущее и в нормальные концерты, «Би-2», - поделились артисты со своими подписчиками «ВКонтакте».