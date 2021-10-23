За кражу двух пар джинсов и куртки у жителя Северска Томской области есть возможность сесть на 5 лет в тюрьму

До 5 лет лишения свободы - такой срок может получить северчанин, похитивший из ателье Томска две пары джинсов и куртку. Не слишком ли высокую цену он заплатит теперь в погоне за тем, что плохо лежит? Фото: архив "КП"

По данным пресс-службы регионального УМВД, в дежурную часть отделения полиции по Кировскому району Томска поступило сообщение от жительницы областного центра: она сообщала о краже из ателье по пошиву одежды. Сотрудниками уголовного розыска Кировского ОМВД был задержан подозреваемый, которым оказался житель ЗАТО Северск 1980 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

- Предварительно, подозреваемый, находясь в одном из торговых центров на пр. Ленина областного центра, убедившись, что ателье завершило свою работу, через витрину проник внутрь, похитив две пары джинсов и куртку. С похищенным мужчина скрылся с места совершения преступления, - пояснили в ведомстве.

Видеокамеры зафиксировали, как мужчина прошел по помещению, затем, очевидно, быстро сориентировался на месте и вышел уже с пакетом в руках, спокойно минуя девушку, которая, углубившись в просмотр своего смартфона, похоже, не замечала ничего вокруг.

Специалисты управления уточнили: причиненный ателье материальный ущерб составил свыше 9 000 рублей.

Они добавили также: следователями Кировского ОМВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.