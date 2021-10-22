На севере Томской области транспортные полицейские задержали мужчину, который незаконно поймал осетра

Браконьеры продолжают свою незаконную рыбалку... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе рейда по охране водных биологических ресурсов на севере Томской области сотрудники линейного пункта полиции г. Стрежевого задержали местного жителя и пресекли незаконный промысел молоди Сибирского осетра. Об этом рассказывает сайт УТ МВД России по СФО.

Специалисты сообщают подробности происшествия. На реке Обь в Александровском районе транспортные полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который с помощью крючковой снасти успел выловить один экземпляр особо ценного и занесенного в Красную книгу вида рыбы – осетра. Полицейскими орудие незаконного лова и добытые биоресурсы изъяты.

Пресс-служба ведомства информирует о том, что, по заключению специалистов природоохранного ведомства, ущерб водным биологоческим ресурсам региона составил 10 тыс. рублей.

Отмечается, что отделением дознания Томского ЛО МВД России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.