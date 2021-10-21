Сотрудники СК расследуют убийство мужчины в лесу рядом с селом Курлек в Томском районе

Правоохранительные органы региона занимаются убийством томича в автомобиле... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Томском районе тела мужчины с огнестрельным ранением, речь идет об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Сайт СУ СК РФ по Томской области информирует о том, 21 октября текущего года в лесном массиве рядом с селом Курлек Томского района региона в автомобиле обнаружен труп 51-летнего мужчины, жителя областного центра, с огнестрельным ранением головы, что повлекло его смерть.

Специалисты отмечают, что сегодня следователи следственного отдела по Ленинскому району г. Томск проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление. Совместно с сотрудниками полиции был произведен осмотр места происшествия, назначены медицинские и комплексная судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.