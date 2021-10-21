В Томской области зарегистрировано +154 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 786 человек. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 21 октября 2021 года, в Томской области выявлено 154 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 46 057 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 52 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 786 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,13. В коечном фонде свободно 20,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 36 339 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 036 пациентов скончались, 25 895 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 131 164 человек, 227 389 скончались, 7 091 607 выздоровели.