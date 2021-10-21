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Общество21 октября 2021 11:55

В Томске в выходные будет приостановлено движение на ул. Вилюйская из-за ремонта переезда

Движение перекроют с 23 по 24 октября
Ксения Высотина
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На время бригады «Транссервис» выполнят ремонт железнодорожного пути и переездного настила.

На время бригады «Транссервис» выполнят ремонт железнодорожного пути и переездного настила.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Томске будет перекрыто движение на ул. Вилюйская из-за ремонта переезда. Движение перекроют с 23 по 24 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 8 часов субботы, 23 октября, до 24 часов воскресенья, 24 октября, для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд на ул. Вилюйской на участке от ул. Витимской до ул. 1-й Вилюйский проезд», - говорится в сообщении.

Добавляется, что в это время бригады «Транссервис» выполнят ремонт железнодорожного пути и переездного настила.

Мэрия предупреждает томичей заранее выбирать для движения другие пути.