В Томске в выходные будет приостановлено движение на ул. Вилюйская из-за ремонта переезда

На время бригады «Транссервис» выполнят ремонт железнодорожного пути и переездного настила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Томске будет перекрыто движение на ул. Вилюйская из-за ремонта переезда. Движение перекроют с 23 по 24 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 8 часов субботы, 23 октября, до 24 часов воскресенья, 24 октября, для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд на ул. Вилюйской на участке от ул. Витимской до ул. 1-й Вилюйский проезд», - говорится в сообщении.

Добавляется, что в это время бригады «Транссервис» выполнят ремонт железнодорожного пути и переездного настила.

Мэрия предупреждает томичей заранее выбирать для движения другие пути.