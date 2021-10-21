Чиновница из Молчановского района пойдет под суд за то, что незаконно отдала муниципальную квартиру знакомой

Спустя время женщина воспользовалась правом на приватизацию и оформила квартиру в частную собственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Молчановском районе чиновница пойдет под суд за то, что незаконно отдала муниципальную квартиру знакомой. Благодаря неправомерным действиям главы органа местного самоуправления сумма причиненного муниципальному образованию ущерба составила более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В 2019 году глава сельского поселения предоставила по договору социального найма муниципальную благоустроенную квартиру родственнице своей знакомой. Законные основания для принятия подобного решения отсутствовали, так как женщина даже не была признана нуждающейся в жилых помещениях», - говорится в сообщении.

Позже в прокуратуре рассказали, что спустя время женщина воспользовалась правом на приватизацию и оформила квартиру в частную собственность. Сумма причиненного муниципальному образованию ущерба превысила 300 тыс. рублей.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело. Также, чтобы защитить имущественные права сельского поселения, по требованию прокуратуры местной администрацией направлен в суд иск о признании договора передачи квартиры в собственность недействительным.