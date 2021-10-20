В Томске задержали лжеполицейского, выманившего почти 2 миллиона рублей у помощника бизнесмена

Полиция устанавливает возможных соучастников задержанного афериста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лжеполицейский задержан в Томске, мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс – службе УМВД по Томской области.

«В Томской области оперативники уголовного розыска задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

История, как выяснилось, длинная и запутанная.

Сначала в полицию обратилась томичка. Женщина заявила, что ее помощник по работе под разными предлогами занимал у нее деньги, а затем перестал выходить на связь. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 800 тысяч рублей.

Далее выяснилось, что помощник заявительницы передал все взятые в долг у своего босса деньги мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Лжеполицейский объявил, что томичка, чьим помощником является молодой человек, якобы занимается незаконной финансовой деятельностью. Чтобы избежать уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег. При этом помощник должен хранить в тайне эту информацию и более того, разорвать любые контакты со своим работодателем.

Афериста задержали. У мужчины изъяты удостоверение сотрудника органов внутренних дел с признаками подделки; предметы, похожие на сигнальный, пневматический и охолощенный пистолеты, и снаряды к ним, а также более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье – «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Подозреваемый находится под стражей.